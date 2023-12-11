Боррель: главы МИД ЕС не смогли согласовать новый транш Киеву
Главы МИД Евросоюза не смогли согласовать новый транш Киеву, поэтому финансирование помощи Украины остается заблокированным. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает «РИА Новости».
По его мнению, сейчас ЕС должен «усиливать поддержку Украины, а не ослаблять». В связи с этим Боррель назвал важным принятие решения по восьмому траншу военной помощи Киеву из Европейского фонда мира.
«Сейчас он остается заблокированным. Также нужно принять решение по пяти миллиардам на 2024 год. Я ожидаю, что эти вопросы будут подняты на саммите на этой неделе», — отметил он.
Ранее сообщалось, что директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева проведет 11 декабря встречу с Владимиром Зеленским. Ее темой, предположительно, станет финансирование Украины.