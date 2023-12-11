Сейм Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого

Парламент Польши вынес вотум недоверия правительству Моравецкого
Сейм (нижняя палата парламента) Польши вынес вотум недоверия правительству Матеуша Моравецкого. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, после осенних парламентских выборов партия «Право и справедливость» (PiS) Ярослава Качиньского не смогла завоевать половины кресел в Сейме. Оппозиционные партии, в свою очередь, договорились о заключении коалиции, что позволило им собрать свыше 50% мандатов.
На фоне этого, напомнили журналисты, президент Польши Анджей Дуда после выборов поручил сформировать правительство Моравецкому, возглавлявшему предыдущий кабинет министров, и привел его к присяге, что и вызвало парламентский кризис.
Отмечается, что в ближайшие дни сейм проголосует за нового кандидата на должность премьер-министра. Предположительно, парламентарии выдвинут Дональда Туска, бывшего главу Евросовета. Он предложит свой состав правительства, который, согласно норме конституции, президент должен будет привести к присяге.
Ранее социологический центр SW Research по заказу газеты Rzeczpospolita провел опрос общественного мнения. Свыше 70% участников опроса отметили, что не верят в возможность получения кабинетом министров под руководством Матеуша Моравецкого вотума доверия от Сейма.