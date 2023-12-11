Ирландия урежет выплаты украинским беженцам

Ирландия рассмотрит значительное сокращение еженедельного пособия украинским беженцам. Об этом пишет The Irish Times.

Как отмечается, 11 декабря кабинет министров Ирландии рассмотрит предложения министра интеграции Родерика О'Гормана. Планируется сократить размер пособия прибывающим в страну безработным украинским беженцам с 220 евро (21744 рублей) в неделю до 38,80 евро (3838 рублей) в неделю. Такая сумма в настоящее время выплачивается лицам из других стран, ищущим убежища.

Также инициатива предполагает предоставление жилья только на срок до 90 дней. Такие меры вызвали недовольство в Ирландском совете по делам беженцев. Там посчитали, что правительство ставит «краткосрочное сдерживание выше долгосрочного планирования».

Однако источники в правящей коалиции подчеркнули, что новые правила будут распространяться только на будущих беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев.