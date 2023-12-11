Ирландия урежет выплаты украинским беженцам

Ирландия рассмотрит значительное сокращение еженедельного пособия украинским беженцам. Об этом пишет The Irish Times.

Ирландия урежет выплаты украинским беженцам
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Как отмечается, 11 декабря кабинет министров Ирландии рассмотрит предложения министра интеграции Родерика О'Гормана. Планируется сократить размер пособия прибывающим в страну безработным украинским беженцам с 220 евро (21744 рублей) в неделю до 38,80 евро (3838 рублей) в неделю. Такая сумма в настоящее время выплачивается лицам из других стран, ищущим убежища.

Также инициатива предполагает предоставление жилья только на срок до 90 дней. Такие меры вызвали недовольство в Ирландском совете по делам беженцев. Там посчитали, что правительство ставит «краткосрочное сдерживание выше долгосрочного планирования».

Однако источники в правящей коалиции подчеркнули, что новые правила будут распространяться только на будущих беженцев, а не на уже находящихся в стране 100 тысячах украинцев.

Ранее глава немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц заявил, что украинские беженцы в Германии должны работать, а не жить на пособия. Он призвал власти Германии последовать примеру других стран.

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