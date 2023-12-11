Нобелевский лауреат по литературе неправильно написал слово "литература"

Норвежский прозаик, поэт и драматург Юн Фоссе , удостоенный Нобелевской премии по литературе 2023 года за «новаторские пьесы и прозу», допустил ошибку в слове «литература», пишет газета Verdens Gang. RT на русском

Отмечается, что писатель допустил ошибку во время одной из "нобелевских" акций. Подписывая стул в ресторане Нобелевского музея, Фоссе написал в слове litteratur простое t вместо удвоенного. Российская газета

"Сейчас я вижу, что в спешке сделал ошибку. Чистая описка. Конечно же, я знаю, как пишется "литература" по-норвежски - возможно, немного сбила с толку английская орфография. Но и с этим я вполне смогу жить", - отметил Фоссе. ТАСС