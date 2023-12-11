Боррель рассказал о "продвинутых гарантиях безопасности" для Украины

Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС «продвинутые гарантии безопасности» для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира, решение будет принято на саммите ЕС 14–15 декабря, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

По его словам, Украине будут предоставлены продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС, министры также обсудят, как расширить поддержку Киева со стороны Евросоюза, передает ТАСС.

Боррель добавил, что должен получить полномочия представить на саммите гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира (через который Брюссель финансирует поставки оружия Киеву).