Инаугурация нового президента Аргентины Хавьера Милея состоялась в воскресенье, 10 декабря. Как сообщает «Sputnik Армения», церемония отметилась некоторыми экстравагантными деталями.

Так, Милей прибыл к зданию парламента на непримечательном темно-синем Volkswagen. Министры его правительства впервые в истории принесли присягу тайно — на ней не было прессы. Кроме того, президент попросил изобразить на его президентском жезле своих пятерых собак-клонов.

После принесения присяги Милей вышел на балкон президентского дворца — перед ним собралась толпа сторонников. Вместе с ними он исполнил отрывок из песни аргентинской рок-группы «Ла-Ренга», переиначив ее на свой лад, пообещав «сожрать» политическую «касту» Аргентины.

Отметим, что в правительстве Милея в два раза сократилось количество министерств. Как сообщает ТАСС, председателем правительства он выбрал Николаса Поссе. Главой МИД стала Диана Мондино — она ранее не работала на госслужбе и участвовала в выборах президента, не сумев пройти во второй тур. Главой Минэкономики стал Луис Капуто — ранее он занимал посты министра финансов и председателя ЦБ при экс-президенте Маурисио Макри.

Еще один экс-кандидат в президенты Патрисия Буллрич стала министром безопасности. Ее кандидат в вице-президенты Луис Петри возглавил военное ведомство.

Вместо министерств образования, социального развития и труда Милей создал министерство человеческого капитала — его возглавила Сандра Петтовельо. Ранее она работала в журналистике и не имеет управленческого опыта. Министром юстиции стал Мариано Кунео Либарона — ранее его судили и приговорили к месяцу тюрьмы за сокрытие улик.