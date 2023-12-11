СМИ: Байден «пообещал» отключить 60% электростанций в США

Администрация президента США Джо Байдена пообещала прекратить строительство всех новых угольных электростанций и приостановить работу части действующих станций в целях улучшения экологии, сообщает издание The New York Times. По мнению аналитиков, это решение может привести к краху американской экономики и веерным отключениям электричества в крупнейших штатах.

По словам вице-президента США Камалы Харрис, новые правила направлены на резкое сокращение выбросов метана в нефтяной и газовой промышленности, так как метан является «сверхзагрязняющим» веществом. По мнению аналитиков, отказ от использования метана приведет к фактическому запрету электростанций, работающих на природном газе. Также в США откажутся от строительства новых угольных электростанций. Все это приведет к резкой нехватке электричества, к которой страна окажется не готовой, считают эксперты.

Свет будет периодически гаснуть, а отопление в домах зимой и кондиционирование воздуха летом придется отключать или ограничивать, — пишут журналисты.

Предполагается, что новые правила затронут работу примерно 60% американских электростанций. При этом уголь обеспечивает примерно 20% общего производства электроэнергии, а природный газ — 40%. Аналитики отмечают, что новые меры правительства США не окажут никакого влияния на экономику, но принесут ущерб государству. Это обусловлено тем, что Индия и Китай продолжают активно строить угольные электростанции, сводя на нет усилия США по улучшению экологической обстановки в мире.