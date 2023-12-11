США надеются, что визит Зеленского поможет вернуть тему Украины "на первые полосы"

Белый дом рассчитывает, что будущий визит президента Украины Владимира Зеленского в США поможет вернуть тему украинского конфликта "на первые полосы" СМИ на фоне разногласий в Конгрессе по поводу выделения дальнейшей помощи Киеву. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на сотрудников американской администрации.

США надеются, что визит Зеленского поможет вернуть тему Украины "на первые полосы"
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По информации издания, сотрудники аппарата Белого дома уже давно заметили, что поддержка Украины в американском обществе растет либо после крупного изменения на фронте, либо после каких-то значимых событий с участием Зеленского. Один из сотрудников администрации США высокого ранга сказал газете, что благодаря визиту Зеленского в США тема Украины вновь может заинтересовать американцев, что окажет дополнительное давление на республиканцев, выступающих против дальнейшей помощи Киеву.

"Каждый раз, когда он приезжает сюда, это возможность [для Украины] выйти на первые полосы газет, напомнить о том, что именно поставлено на карту, о том, что происходит сейчас на Украине и почему это по-прежнему важно для американского народа", - сообщил изданию один из сотрудников Белого дома.

Собеседник Politico отметил, что поездку Зеленского в Вашингтон стало возможно организовать, поскольку в воскресенье украинский президент решил посетить инаугурацию лидера Аргентины Хавьера Милея, и сейчас находится в том же полушарии. "Белый дом, президент Зеленский и офис президента Украины сочли, что это хорошая возможность для него посетить Соединенные Штаты", - добавил источник в Белом доме.

Вашингтонская администрация сообщила в воскресенье, что президент США Джо Байден пригласил Зеленского в Белый дом 12 декабря. Украинский лидер также приглашен в тот же день выступить перед Сенатом Конгресса.