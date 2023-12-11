Оценена вероятность прогресса в переговорах по зерновой сделке

Маловероятно, что стороны достигнут прогресса в переговорах по возобновлению черноморской зерновой инициативы в ближайшее время, хотя ООН и Турция продолжают работать над этим. Такой прогноз дают РИА Новости, ссылаясь на информированный дипломатический источник в Анкаре.

До этого официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что черноморская инициатива заработает только в том случае, если Запад решится снять с российских компаний введенные им санкции.

«В этом направлении ведется работа как с нашей стороны, так и со стороны ООН», — указал источник агентства.

По его словам, переговорный процесс сложный из-за принципиальных позиций сторон, поэтому маловероятно, что прогресс будет достигнут в ближайшее время, хотя работа над этим не прекращается.