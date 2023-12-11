Зеленский 12 декабря выступит перед сенаторами США

Украинский президент Владимир Зеленский во вторник, 12 декабря, выступит в американском сенате, сообщает РИА Новости со ссылкой на СМИ США.

От позиции законодателей зависит продолжение помощи Украине, для которой Белый дом запросил дополнительно 61 миллиард долларов.

"Чак Шумер (лидер демократов) и Митч Макконнелл (лидер республиканцев) пригласили президента Зеленского выступить на встрече со всеми сенаторами", - говорится в публикациях на эту тему.

Встреча назначена на 9 утра по местному времени (17:00 мск).

В Вашингтон Зеленского пригласил президент США Джо Байден для обсуждения "нужд Украины и важности продолжения американской помощи".