На президентском жезле Хавьера Милея нашли необычную отсылку

Жезл, который вручил уходящий президент Аргентины Альберто Фернандес новому главе государства Хавьера Милею, содержит отсылку к его собакам.

Как сообщил журналистам представитель пресс-службы нового правительства, о замене жезла стало известно в последний момент. Изначально планировалось, что его изготовит мастер Хуан Карлос Пальяролс, который делал жезлы всем президентам с момента восстановления демократии.

"Он даже привез свой жезл в здание Конгресса, но он в итоге остался там", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Милей отказался от жезла Пальяролса, с которым у него был конфликт, по личным мотивам.

На рукоятке нового жезла изображены пять голов собак.

У Милея четыре мастифа, которых он называет своими сыновьями. Все они клоны его умершего пса Конана.