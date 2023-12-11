На президентском жезле Хавьера Милея нашли необычную отсылку

На президентском жезле Хавьера Милея есть отсылка к его собакам
Жезл, который вручил уходящий президент Аргентины Альберто Фернандес новому главе государства Хавьера Милею, содержит отсылку к его собакам.
Как сообщил журналистам представитель пресс-службы нового правительства, о замене жезла стало известно в последний момент. Изначально планировалось, что его изготовит мастер Хуан Карлос Пальяролс, который делал жезлы всем президентам с момента восстановления демократии.
"Он даже привез свой жезл в здание Конгресса, но он в итоге остался там", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, Милей отказался от жезла Пальяролса, с которым у него был конфликт, по личным мотивам.
На рукоятке нового жезла изображены пять голов собак.
У Милея четыре мастифа, которых он называет своими сыновьями. Все они клоны его умершего пса Конана.
Милей вступил в должность президента 10 декабря. Политик-либертарианец выступает за минимальное вмешательство государства, считает необходимым упразднить центробанк для борьбы с инфляцией, обещает приватизировать государственные компании и не исключает перехода на доллар США.