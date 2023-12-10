В Боснии стартовал судебный процесс над президентом Республики Сербской Додиком

В Боснии и Герцеговине (БиГ) начался судебный процесс над президентом Республики Сербской (в составе БиГ) Милорадом Додиком за игнорирование решений Конституционного суда. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

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«На этом процессе, который уже окрестили «важнейшим судом XXI века в стране», победителем может быть или БиГ, или Додик», — цитирует газета заявление боснийского политолога Драгана Бурсача.

По информации издания, власти республики на парламентском заседании 12 декабря планируют принять закон о предоставлении высокому представителю иммунитета от уголовных преследований. Сам же обвиняемый пообещал в случае обвинительного решения суда организовать «Объединение за независимость Республики Сербской» и провозгласить независимость региона.