Профессор Елена Гуськова: Запад боится Милорада Додика

Уже несколько лет Запад безуспешно пытается убрать с политической сцены одного из лидеров Республики Сербской (РС) - Милорада Додика, который занимал посты премьер-министра и президента РС, члена Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ). Удивительно и то, что ранее Вашингтон и Брюссель сами и выдвигали, и поддерживали серба, а сейчас американцы инициировали его "политическое преследование" посредством суда БиГ по обвинению в неисполнении решений Высокого представителя в стране.

В авторском тексте для "Российской газеты" доктор исторических наук, иностранный член Сербской Академии наук и искусств и сенатор Республики Сербской Елена Гуськова попыталась ответить на вопрос: почему Запад так боится Милорада Додика?

Видео дня

Профессор Елена Гуськова: Фактически Милорад Додик ведет серьезную политическую борьбу с Западом. Фото: Александр Борисов / РГ

"Европе и США была не нужна большая и сильная Югославия, так как планировался раздел СССР. Не дай бог сербы бросятся помогать русским! С разделом все получилось. Но оставался еще сербский вопрос в распадавшейся югославской федерации. Надо их разделить, обезглавить, ослабить. Поэтому в Вашингтоне задумали сделать Боснию и Герцеговину унитарным государством, не наделяя сербов, которых там много, никакими особыми правами. Вот здесь не все прошло гладко.

Дейтонское соглашение (1995 год) подтвердило существование Республики Сербской и наделило ее статусом "образование". В США и Европе думали, что именно это непонятное слово облегчит задачу ликвидировать РС и создать унитарное государство. Даже придумали должность Высокого представителя, который был обязан стремиться выполнить именно эту задачу.

И первые лет 10 у них неплохо получалось: сербам удалось навязать единую таможенную систему, единую дипломатическую службу, единую ПТТ, телекоммуникационную сеть и перейти к единой валюте. После 1995 года под давлением Высоких представителей 68 полномочий органов РС переданы центру - Сараеву (при этом только в трех случаях с этим были согласны правительство и Скупщина РС). Самой серьезной была реформа армии - расформирование Армии РС и Армии Федерации БиГ и создание единых Вооруженных сил БиГ.

В общей сложности Высокие представители приняли более 800 различных решений, из которых более 200 имели силу закона. При этом они нарушали Конституцию БиГ, перенося полномочия из "Образований" в органы БиГ. До 2009 года из Республики Сербской на центральные органы было перенесено 68 полномочий, что не способствовало строительству демократических институтов, мешало развитию Республики Сербской.

Чтобы ускорить события, Высокие представители смещали избранных народом должностных лиц, лишали мандата избранных депутатов-сербов. Так, испанский дипломат Карлос Вестендорп "заменил" победившего на выборах в сентябре 1998 года президента РС, представителя радикалов, Николу Поплашена Милорадом Додиком от Партии независимых социал-демократов. Они навязывали органам власти политические решения, визировали назначения должностных лиц вплоть до генералов, контролировали СМИ. В РС были сменены 16 главных редакторов радио- и телевизионных станций. Они пытались даже писать проект учебника по истории для начальных и средних школ.

В 2009 году США сделали попытку внести в Конституцию БиГ изменения, чтобы превратить БиГ в главную базу для размещения сил НАТО, а единую БиГ сделать членом Североатлантического альянса…

И вдруг все планы Запада рухнули. Инициатором неповиновения действиям Высокого представителя выступил Милорад Додик, выросший в мудрого и поддерживаемого народом политика. Он критикует тех сербских политиков, которые больше хотят понравиться Западу, чем задумываются об интересах своей страны. Свою главную задачу он видит в сохранении автономии, статуса и прав РС. "Если нас заставляете выбирать между Республикой Сербской и европейским путем, то спасибо вам за европейский путь. Думаю, что нам главное - удержать уровень автономии, который имеем", - отмечал он в декабре 2010 года, став президентом РС.

Такой "неудобный" лидер сербов в БиГ мешает тем, кто хочет видеть Боснию единой. Республика Сербская нарушила все планы американцев: не только выжила, но и укрепила свои позиции. Но главное неприятие Запада вызывает ориентация РС на Россию.

Поэтому в Брюсселе и Вашингтоне приняли решение сместить Додика с политической функции, поставить на его место человека, который будет послушным и сговорчивым. И пробовали разные сценарии: накачивали деньгами неправительственные организации, готовили "арабскую весну", возбуждали уголовное дело против Милорада Додика, организовывали покушения на жизнь президента.

Фактически Милорад Додик ведет серьезную политическую борьбу с Западом. Он поставил вопрос о закрытии канцелярии Высокого представителя, который мешает осуществлению реформ и сдерживает политическое развитие страны. И в этом он имеет полную поддержку Москвы в Совете Безопасности. Так, СБ ООН не утвердил на должность Высокого представителя в 2021 году немецкого дипломата Кристиана Шмидта. Однако тот проигнорировал сей факт, приехал в БиГ и начал раздавать указания политическим структурам страны и РС. Додик, естественно, отказался выполнять незаконные решения "неутвержденного" политика, что вызвало бурю негодования в европейских структурах. Под давлением ЕС прокуратура Боснии и Герцеговины предъявила обвинения президенту Республики Сербской Милораду Додику за игнорирование решений, принятых высоким представителем Кристианом Шмидтом. США ввели санкции Додику и практически всему высшему руководству РС, а в ответ получили заверение, что в случае усиления напряженности РС может поставить вопрос об отделении, поскольку Америка не должна навязать свои позиции силой.

Сегодня ситуация в БиГ обострилась до предела. Глава РС запретил въезд на ее территорию Высокому представителю Кристиану Шмидту, пригрозив ему арестом и депортацией. Парламент РС в поддержку президента принял указы о невыполнении распоряжений Высокого представителя. Но и Шмидт продолжает действовать, поддерживая своими указами действия Сараева, например, блокирование планов Республики Сербской перевести в свою собственность все недвижимое имущество, находящееся на ее территории.

Западу очень не нравится то, что Додик блокирует многие инициативы по централизации Боснии и Герцеговины. Еще большее раздражение Запада вызывает осуждение Додиком санкций против России, сближение с Москвой. Это означает, что она может стать оплотом России и сербства на Балканах, а это никак не входило в планы США, когда они сочиняли текст Дейтонского договора.

И сегодня Милорад Додик не устает повторять, что сербы не принимают унитарную и централизованную БиГ и не хотят выполнять западные указы. "Если это возможно, верните нас к тексту Дейтона, если это невозможно, мы не будем жить в этой стране. Мы имеем право на самоопределение. Единственный способ сохранить дейтонскую позицию Республики Сербской - это независимая Республика Сербская", - говорит Додик.

Сегодня президент маленькой Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины показывает характер честного и независимого политика. Он обнаруживает именно тот сербский стержень, которого так боялись в Вашингтоне и Лондоне, когда пытались раздробить сербское пространство, лишить этот народ прав и будущего, предотвратить сближение с Россией. Бескомпромиссность проявляется сегодня во всех поступках президента РС.