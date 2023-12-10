Украина перевезла первую партию грузовых автомобилей в Польшу по железной дороге
Украина перевезла первую партию грузовых автомобилей в Польшу по железной дороге, минуя организованное польскими водителями перекрытие сухопутной границы между двумя странами, сообщила в воскресенье компания "Украинские железные дороги" (Укрзализныця).
Протесты польских дальнобойщиков против условий въезда в ЕС украинских грузовиков начались в ноябре. Они заблокировали основные автомобильные коридоры на Украину в знак протеста против занижения цен украинскими дальнобойщиками. В результате на границе образовались пробки длиной в несколько десятков километров.
"Партия грузовиков прибыла в Польшу по железной дороге. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы, связанные с транспортными и таможенно-пограничными процедурами", - сообщила компания, добавив, что грузовики будут продолжать путь к месту назначения автомобильным транспортом, и железнодорожные перевозки будут осуществляться регулярно с использованием модернизированных платформ.
Ранее в качестве тестового поезда был пущен первый железнодорожный состав - контрейлерный поезд с 23-мя украинскими фурами.