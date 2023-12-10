Украина перевезла первую партию грузовых автомобилей в Польшу по железной дороге

"Партия грузовиков прибыла в Польшу по железной дороге. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы, связанные с транспортными и таможенно-пограничными процедурами", - сообщила компания, добавив, что грузовики будут продолжать путь к месту назначения автомобильным транспортом, и железнодорожные перевозки будут осуществляться регулярно с использованием модернизированных платформ.