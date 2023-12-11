СМИ: на Западе занервничали после визита Путина в Эр-Рияд

Сотрудничество России и Саудовской Аравии в деле снижения добычи нефти приведет к сдвигу на нефтяном рынке и заставит американские элиты поддержать экс-главу США Дональда Трампа на президентских выборах, считает обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша. По его мнению, визит президента России Владимира Путина в Эр-Рияд станет «сигналом» для стран ОПЕК+.

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Источники на нефтяном рынке отметили, что <...> акцент, сделанный Кремлем и Эр-Риядом на «поддержке» плана по сокращению добычи, выглядит как сигнал странам ОПЕК+, которые так и не сократили добычу или сократили ее в недостаточной мере, — сообщил журналист.

Сейчас на Ближнем Востоке наблюдаются масштабные перемены, связанные с упадком влияния США, отметил аналитик. Обозреватель напомнил, что прошлогодний визит президента Штатов Джо Байдена в Эр-Рияд оказался провальным.

Ранее председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал заявил, что визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является свидетельством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения. По его словам, оба государства одинаково воспринимают атаки Израиля на Палестину и призывают к прекращению огня.