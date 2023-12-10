Милей заявил о критической ситуации в Аргентине

Ситуация в Аргентине критическая и в ближайшее время ухудшится. Об этом сообщил вступивший в должность президент Аргентины Хавьер Милей, передает РИА Новости.

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По словам избранного главы государства, после ухудшения текущей ситуации в стране наметится путь к росту.

«В короткий срок ситуация в Аргентине ухудшится, но затем мы увидим улучшения, которые будут крепкими», — заявил политик.

Он отметил, что «политическая каста поставила страну на грань глубокого кризиса», что обуславливает необходимость новым властям действовать быстро.