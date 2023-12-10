Во Франции оценили стратегию санкций против России

Политика санкций Евросоюза против России скомпрометирована и потерпела сокрушительный провал, заявил бывший государственный секретарь при МИД Франции по делам Европы Пьер Лелуш в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche. По его мнению, всё дело в том, что Европа не в состоянии перейти к военной экономике.

В экономическом плане необходимо отметить, что политика санкций провалилась. Говорили, что Россию нужно поставить на колени. Однако сегодня она продает больше нефти, чем до конфликта, по цене выше потолка, установленного Западом, в то время как Евросоюз находится среди главных импортеров российского газа, — отметил он.

В конце ноября агентство AFP писало, что запрет на продажу алмазов из России утвержден Еврокомиссией. Отмечалось, что после этого она направит соответствующий документ на рассмотрение странам — членам ЕС.

Санкции также могут коснуться поставок в Россию химикатов, литиевых батареек, термостатов и двигателей, в том числе предназначенных для производства беспилотников. В частности, в Евросоюзе предложили ужесточить контроль за поставками российской нефти.