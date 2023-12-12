В Бразилии объяснили ситуацию с несостоявшимся визитом Зеленского

Бразилия уличила украинского лидера Владимира Зеленского во лжи о том, что его не приглашали на инаугурацию президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, состоявшуюся 1 января 2023 года. Об этом сообщает издание O Globo со ссылкой на заявление администрации бразильского президента.

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«Президент Украины был приглашен на церемонию инаугурации. Украина отправила вице-премьера страны Юлию Свириденко. Она передала поздравление от Зеленского и сказала, что он приехать не сможет», — отметили в администрации президента Бразилии.

Ранее Зеленский во время визита в Аргентину на инаугурацию президента Хавьера Милей в интервью заявил, что инаугурацию Лулы да Силвы он не посещал, поскольку его туда не пригласили. Однако он отметил, что приедет в Бразилию, если его туда пригласят.