Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию является доказательством того, что между двумя странами сформированы прочные и доверительные взаимоотношения. Об этом рассказал председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал, пишет РИА Новости.

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«Совместное заявление наследного принца и председателя совета министров Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда и президента России Владимира Путина по результатам встречи свидетельствуют о том, что наши отношения востребованы и будут развиваться», — уточнил принц.

Аль-Фейсал также подчеркнул, что позиции России совпадают с позицией Саудовской Аравии. В частности, в вопросе подхода к решению некоторых международных проблем.

«У нас общие подходы к вопросу об урегулировании ситуации в секторе Газа, о немедленном прекращении бомбардировок Израилем палестинских территорий», — заявил принц.

6 декабря президент Владимир Путин посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом. На всем протяжении полета из России в Абу-Даби борт с Владимиром Путиным сопровождали истребители Су-35.