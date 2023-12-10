Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием

«После того как мы отправили Киеву 100 млрд долл., они ещё и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, тогда у нас большие проблемы», – написал Маск, призвав президента Украины просветить американский народ по этому вопросу.