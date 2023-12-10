Маск обратился к Зеленскому с неожиданным требованием

Маск потребовал от Зеленского объяснений
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск потребовал от главаря киевского режима Владимира Зеленского объяснений относительно ареста гражданина США Гонсало Лире.
Так в социальной сети Х он отреагировал на заявление известного журналиста Такера Карлсона о том, что Лира с июля 2023 года подвергается пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, а глава Белого дома Джо Байден одобряет такие действия, передаёт РИА Новости.
«После того как мы отправили Киеву 100 млрд долл., они ещё и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что, если только в ней, тогда у нас большие проблемы», – написал Маск, призвав президента Украины просветить американский народ по этому вопросу.
Напомним, в начале мая в СБУ сообщили об аресте иностранного блогера. Украинские СМИ предположили, что речь, вероятно, идёт о Гонсало Лире, который является уроженцем США и имеет гражданство Чили. В своих роликах социальных сетях он критиковал НАТО, администрацию Байдена и Зеленского.
Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Маск призвал Зеленского согласиться на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.