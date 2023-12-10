Страны Латинской Америки не хотят поддерживать Киев в конфликте с Москвой, сообщает Pagina 12.

По данным издания, Аргентине также не стоит слушать Владимира Зеленского. В настоящее время главной целью Украины является поиск поддержки со стороны стран Глобального Юга. При этом украинская дипломатия не добилась успеха в Латинской Америке.

В статье говорится, что даже после нескольких попыток «проповедь» властей Украины против России так и не смогла закрепиться в латиноамериканском контексте». Даже помощь США не помогла Киеву завоевать расположение латиноамериканских политиков. Лидеры государств Центральной и Южной Америки едины и не намерены втягиваться в далекие от них конфликты, подобные украинскому.

Издание отмечает, что Зеленский едет в Аргентину именно в поисках союзника.