Заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Гён заявил, что США ведут на международной арене политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации". Его слова передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Дипломат напомнил, что недавно США наложили вето на проект резолюции, предложенный Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и требовавший немедленного прекращения боевых действий между Израилем и Палестиной.

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"Сожалею о том, что единодушное стремление международного сообщества к скорейшему обеспечению мира и стабильности на Ближнем Востоке опять безжалостно растоптано из-за догматизма и произвола наглого и бесцеремонного постоянного члена [СБ ООН]", — сказал Ким Сон Гён.

По его мнению, действия Израиля являются "злодеяниями" и "опаснейшей угрозой миру и безопасности в регионе". Дипломат считает, что поддержка Израиля со стороны США указывает на "наихудшего разрушителя основ глобального мира и стабильности".

Ким Сон Гён отметил, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке говорит о виновности США в том, что СБ ООН, основной миссией которого является защита мира и стабильности, превращен в "конфронтационное поле для развязывания войны и создания нестабильности, конфликта и конфронтации, поле несправедливости, где царят незаконные двойные стандарты".

До этого международный обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Рю Чжу Хен заявил в своей статье, что военная помощь, которую США и их союзники оказывают Украине, представляет собой самоубийственный поступок и ведет к затягиванию боевых действий.