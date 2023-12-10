СМИ: участие США в борьбе за Крым приведет к мировой войне

Поддержка Соединенными Штатами претензий украинских властей на Крым обернется Третьей мировой войной. Такое мнение выразил корреспондент издания American Conservative Брэдли Девлин.

Он прокомментировал прошедшие в среду, 6 декабря, дебаты между кандидатами в президенты Америки от Республиканской партии.

Вивек Рамасвами предположил, что экс-полпред США в ООН Никки Хэйли не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и американский президент Джо Байден хотят направить войска Штатов на помощь киевскому режиму.

— В итоге она сказала: «Донецк, Луганск, Крым». Это неверный ответ. Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть Америку в Третью мировую войну, — написал журналист.

По его мнению, внешняя политика является одним из самых слабых мест Хэйли в рамках президентской кампании.