На Украине глава президентской администрации Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, сообщает Antidiplomatico.

Как считает итальянское издание, это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить возможность для такой смены «караула». При этом другие кандидаты на президентский пост подвергают политическую карьеру и жизнь Зеленского угрозе.

В статье отмечается, что отношение украинцев к Ермаку становится одним из важнейших факторов, однако соцопрос в июле 2023 года показал, что лишь 37,8% опрошенных склонны доверять главе администрации Зеленского.

При этом рейтинг Зеленского как в стране, так и среди партнеров Запада стремительно падает. Украинцы возмущены беспрецедентным уровнем коррупции, поражениями на поле боя, тотальной мобилизацией и показным «актёрским» имиджем своего президента. Олигархи Петр Порошенко, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, в свою очередь, недовольны вмешательством в их интересы, национализацией активов и арестами. Однако самым негативным моментом для Зеленского является недовольство и усталость со стороны США, Великобритании и Евросоюза его безрезультатной политикой.