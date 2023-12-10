На Западе назвали "безопасного" преемника Зеленского
На Украине глава президентской администрации Андрей Ермак станет самым безопасным преемником для Владимира Зеленского, сообщает Antidiplomatico.
Как считает итальянское издание, это обеспечит нынешнему президенту более мягкий вариант передачи власти, а выборы могут предоставить возможность для такой смены «караула». При этом другие кандидаты на президентский пост подвергают политическую карьеру и жизнь Зеленского угрозе.
В статье отмечается, что отношение украинцев к Ермаку становится одним из важнейших факторов, однако соцопрос в июле 2023 года показал, что лишь 37,8% опрошенных склонны доверять главе администрации Зеленского.
При этом рейтинг Зеленского как в стране, так и среди партнеров Запада стремительно падает. Украинцы возмущены беспрецедентным уровнем коррупции, поражениями на поле боя, тотальной мобилизацией и показным «актёрским» имиджем своего президента. Олигархи Петр Порошенко, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, в свою очередь, недовольны вмешательством в их интересы, национализацией активов и арестами. Однако самым негативным моментом для Зеленского является недовольство и усталость со стороны США, Великобритании и Евросоюза его безрезультатной политикой.
Кроме того, западные СМИ разворачивают активную информационную кампанию против Зеленского, нацеленную одновременно на его политических оппонентов: главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и мэра Киева, экс-боксера Виталия Кличко. Британская пресса, например, много писала об интервью Кличко, которое он дал швейцарскому журналу 20 Minuten, заявив, что теперь «Зеленский расплачивается за ошибки, которые он совершил во время войны с Россией».