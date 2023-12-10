Евростат назвал самую несчастную страну Евросоюза

Болгарию признали самой несчастной страной, которая входит в состав Европейского союза. Об этом свидетельствуют результаты исследования европейского статистического агентства Евростат, их привело издание The Independent.

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Болгары оценили общее удовлетворение жизнью менее чем на шесть баллов из десяти. Также жители ФРГ оказались не слишком довольны своей жизнью, оценив ее на 6,5 баллов. При этом часть из них пожаловались на тревогу и апатию.

Согласно исследованию, самые счастливые граждане проживают в Австрии, они оценили уровень удовлетворения на восемь балов. Кроме того, высокие показатели были зафиксированы в Финляндии, Румынии и Польше. Они все оказались на втором месте, набрав по 7,7 балла.

В этом году самой богатой семьей в мире по версии издания Bloomberg стала правящая династия ОАЭ аль Нахайян с состоянием в 305 миллиардов долларов.