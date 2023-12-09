Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена помощи для побега
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, главой Пентагона Ллойдом Остином и с госсекретарем США Энтони Блинкеном гарантии безопасности в случае, если ему придется покинуть страну. Об этом сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
По словам эксперта, глава украинского государства хочет большего, нежели «простых обещаний» от американского военно-политического руководства. Джонсон также высказал мнение, что текущая ситуация на Украине накалена до предела и доведена до такого состояния, в том числе, — из-за противостояния Зеленского и главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. В заключение спикер добавил, что сейчас крайне важно наблюдать за событиями, которые будут происходить на Украине в ближайшие дни.
В начале ноября депутат Верховной рады Владимир Арьев заявил, что глава украинского министерства обороны Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении Валерия Залужного. Однако вскоре депутат опроверг свое сообщение.