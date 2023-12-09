Наследники Берлускони решили продать его виллу XVIII века

Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть унаследованного имущества, в том числе особняк, где политик принимал президента России Владимира Путина. Об этом сообщает агентство ASNA.

По данным журналистов, на продажу выставят виллу Джернетто в Лезмо области Ломбардия на севере страны. Отмечается, что это особняк XVIII века с садом.

В этой вилле экс-премьер регулярно проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году именно там он принял Владимира Путина, на тот момент премьера России.

Однако пятеро детей политика пока не намерены продавать главный дом миллиардера, виллу Сан-Мартино в Аркоре, недалеко от Милана, сообщили источники агентства.

При наследники также планируют избавиться от собранной политиком коллекции в 25 тыс. картин. Такое решение дети Берлускони приняли из-за того, что многие картины не имеют высокой ценности, а их содержание и хранение обходится в €800 тыс. ежегодно.