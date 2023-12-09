Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею
В аэропорту Малабо - столицы Экваториальной Гвинеи - 9 декабря совершил посадку самолет президента Беларуси. Александра Лукашенко, который прибыл в эту африканскую страну с официальным визитом, встречал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, сообщает БЕЛТА.
Главу государства приветствовали не только официальные лица, но и многочисленные жители. Зажигательные африканские танцы и традиционные песни звучали на аэродроме. Словом, подчеркивают обозреватели, принимающая сторона сделала все, чтобы встреча белорусского лидера была не только окутана экваториальным теплом, но и преисполнена атмосферой искренней дружбы и гостеприимства.
В столице Экваториальной Гвинеи - главном экономическом, культурном и образовательном центр государства с населением около 300 тысяч человек, сообщает агентство, уже находятся руководители белорусских министерств и организаций, которые в преддверии переговоров на высшем уровне провели плодотворные встречи со своими африканскими коллегами.