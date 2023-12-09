Лукашенко прибыл с официальным визитом в Экваториальную Гвинею

В аэропорту Малабо - столицы Экваториальной Гвинеи - 9 декабря совершил посадку самолет президента Беларуси. Александра Лукашенко, который прибыл в эту африканскую страну с официальным визитом, встречал вице-президент страны Теодоро Нгема Обианг Манге, сообщает БЕЛТА.

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Главу государства приветствовали не только официальные лица, но и многочисленные жители. Зажигательные африканские танцы и традиционные песни звучали на аэродроме. Словом, подчеркивают обозреватели, принимающая сторона сделала все, чтобы встреча белорусского лидера была не только окутана экваториальным теплом, но и преисполнена атмосферой искренней дружбы и гостеприимства.