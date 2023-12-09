В Европе не знают, как иметь дело с Трампом в случае его избрания президентом США

Европейские чиновники не знают, как вести себя с экс-президентом США Дональдом Трампом, если он вернется к власти. Вероятнее всего, многие начнут льстить ему или задабривать выгодными для США бизнес-сделками. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на опрошенных дипломатов.

«Опрос нынешних и бывших дипломатов показал, что у европейских чиновников по большей части нет идей, как вести себя с Трампом, кроме как вернуться к предыдущему сценарию лести и коммерческой дани», — пишет издание.

Ожидается, что мелкие страны попытаются купить себе благосклонность Трампа, увеличив свои заказы на американское оружие. Не будет забыт и вариант с лестью.

New York Times напоминает, что Польша во время президентского срока Трампа совершила «грандиозный акт лести», предложив назвать американскую военную базу на своей территории «Форт Трамп». Это название даже попало в «Википедию» как пример «манипулирования Трампом с его предполагаемым нарциссизмом».

Больше всего опасений у опрошенных вызывает возможная реформа НАТО, которую может провести Трамп.

Более полудюжины европейских дипломатов, пожелавших остаться анонимными, заявили, что в правительственных кругах «растет тревога». По их мнению, возвращение Трампа может означать не только отказ США от Украины, но и уход Америки из Европы и уничтожение НАТО.

Дональд Трамп ясно дал понять, что он рассматривает НАТО как проект, который тратит американские ресурсы.

В своей книге 2000 года «Америка, которую мы заслуживаем» Трамп написал, что «отход от Европы сэкономит этой стране миллионы долларов ежегодно». Будучи президентом, он неоднократно угрожал выходом США из альянса.

Однако, стремясь вернуться в Белый дом в 2024 году, Трамп мало говорит о своих намерениях по поводу НАТО.