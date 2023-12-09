Токаев заявил, что Астана и Москва будут работать вместе, несмотря на "потрясения" в мире

"Россия является стратегическим партнером Казахстана. У нас с Россией самая длинная сухопутная граница в мире. И у нас есть традиции хорошего сотрудничества, которые следует сохранять или, по крайней мере, не следует отвергать. И я верю, что, несмотря на некоторые потрясения на международной арене, мы будем постоянно работать вместе", - сказал Токаев в интервью телеканалу Euronews.