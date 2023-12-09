Эрдоган призвал к реформе ООН после вето США на резолюцию СБ ООН по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике США за решение наложить вето на резолюцию СБ ООН по Газе. Выступая в Стамбуле на форуме, посвященном Дню прав человека (отмечается в мире 10 декабря), он заявил о нобходимости реформы ООН.
"К сожалению, в СБ ООБ из-за одного постоянного члена - США - была отклонена резолюция о прекращении огня. Мы говорим, что справедливый мир возможен, но он невозможен с США", - сказал турецкий лидер.
"ООН необходимо реформировать, обязательно", - подчеркнул он.