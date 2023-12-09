Зеленский должен будет согласиться отдать территории, иначе Киеву придется понести еще более катастрофические потери. Об этом пишет газета The Independent.

Автор Мэри Дейевски отмечает, что конфликт приближается к тупику, а рейтинги Зеленского находятся на низком уровне. Кроме того, у людей «возникло опасное чувство усталости» от украинского кризиса. Киев сталкивается с реальной перспективой не получить запрошенной помощи.

В итоге Зеленскому придется прийти к идее «земля в обмен на мир». Данная «непопулярная идея» может оказаться единственным способом завершить конфликт и спасти Украину от «более катастрофических потерь».

Такой поворот событий, по мнению Дейевски, обернется поражением как для Украины, так и ее партнеров — ЕС и США.

Европейские лидеры окажутся в худшей позиции, чем новый глава Белого дома. Он сможет развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хотя вопрос «кто потерял Украину?» не исчезнет.