СМИ: Зеленский отдаст территории, чтобы завершить конфликт
Зеленский должен будет согласиться отдать территории, иначе Киеву придется понести еще более катастрофические потери. Об этом пишет газета The Independent.
Автор Мэри Дейевски отмечает, что конфликт приближается к тупику, а рейтинги Зеленского находятся на низком уровне. Кроме того, у людей «возникло опасное чувство усталости» от украинского кризиса. Киев сталкивается с реальной перспективой не получить запрошенной помощи.
В итоге Зеленскому придется прийти к идее «земля в обмен на мир». Данная «непопулярная идея» может оказаться единственным способом завершить конфликт и спасти Украину от «более катастрофических потерь».
Такой поворот событий, по мнению Дейевски, обернется поражением как для Украины, так и ее партнеров — ЕС и США.
Европейские лидеры окажутся в худшей позиции, чем новый глава Белого дома. Он сможет развернуть внешнюю политику на 180 градусов, хотя вопрос «кто потерял Украину?» не исчезнет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что ценой жизни украинцев США зарабатывают миллиарды.