Санду: города и села Молдавии не избравшие глав от правящей партии лишат денег ЕС

Города и села Молдавии, жители которых не голосовали за кандидатов от проевропейской партии власти на выборах в местные органы власти 5 ноября, не получат средств из кредитов и грантов, предоставленных республике Европейским союзом. Об этом заявила президент республики Майя Санду на форуме мэров. В нем приняли участие свыше пятисот мэров городов и сел, однако его проигнорировали представители ряда оппозиционных партий.

"Что касается европейских денег, я хочу спросить вас: те мэры, которые против ЕС, думаете, что Евросоюз должен давать вам деньги, если вы не поддерживаете ЕС? Где здесь логика? Деньги государства будут распределяться между всеми населенными пунктами, а деньги, которые идут от ЕС и налогоплательщиков стран ЕС пойдут тем, кто разделяет эти ценности", - сказала Санду в своем выступлении.

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Она подчеркнула, что "некоторые политики используют антиевропейскую риторику для сбора голосов, но простой анализ показывает, что Молдова устояла и даже начала развиваться только благодаря поддержке наших внешних партнеров".

Ранее бывший президент, лидер Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон назвал абсурдным эти заявления Санду. Он напомнил, что "кредиты, которые сейчас массово берет правительство у стран ЕС, пытаясь заткнуть дыры, возникшие из-за провального управления страной, придется возвращать всем гражданам республики, в том числе и тем, кто, по мнению Санду и членов ее партии, голосует неправильно".

Как показали итоги выборов, правящая Партия действия и солидарности, поддерживающая Санду, потеряла почти половину электората, который проголосовал за нее в 2021 году. Из 36 городов и районов страны ее представители выиграли выборы мэров только в шести, проиграв оппозиции Кишинев и еще три крупнейших города - Бельцы, Оргеев и Кагул.