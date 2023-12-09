При демонтаже памятника Щорсу в Киеве работники отпилили копыта

В субботу, 9 декабря в Киеве начали сносить памятник красному командиру Гражданской войны Николаю Щорсу. Это изготовленная из бронзы конная статуя высотой четырнадцать метров. Памятник упорно не поддавался рабочим — копыта пришлось отпиливать. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы.

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Снос проходит «в рамках декоммунизации», с монумента сняли охранный статус культурно-исторического объекта. Из-за работ пришлось частично перекрыть движение транспорта по бульвару Тараса Шевченко.

При демонтаже памятника возникла непредвиденная трудность. Работники поняли, что копыта коня невозможно достать из цемента. Поэтому они принялись отпиливать их от постамента.

Щорс командовал красноармейской дивизией на Украине во время Гражданской войны. Он погиб в 1919 году в бою под Житомиром в возрасте 24 лет.