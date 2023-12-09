Шольц назвал помощь Украине "финансовым вызовом" для Германии

"Эта война, вероятно, не закончится так быстро, как мы все хотим, и именно поэтому мы должны иметь возможность продолжать делать то, что мы делаем, в этом году, в будущем году и в последующем. Именно поэтому мы должны иметь возможность осуществлять еще больший вклад, если будет необходимо и если другие станут слабее. И именно поэтому мы должны принять решения, которые позволят нам быть в состоянии это делать. Мы должны быть в состоянии помочь Украине", - отметил Шольц.