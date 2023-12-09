Елена Зеленская вслед за мужем попросила помощи у США

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена попросила помощи у США , связанную с возобновлением военной поддержки. Она уточнила, что снижение поставок может стать смертельным для ее страны. На протяжении нескольких месяцев ее муж пытается добиться от США и других стран Запада продолжения помощи.

«Нам очень нужна помощь. <…> Нам очень больно видеть признаки того, что страстное желание помочь может угаснуть. Для нас это вопрос жизни», — заявила Елена Зеленская в интервью BBC.

Западные страны все чаще стали отмечать сокращение своих военных запасов из-за Украины. Кроме того, внимание зарубежных партнеров стало смещаться в сторону Израиля после начала войны на Ближнем Востоке. Это, а также провал контрнаступления Украины стали негативно влиять на поддержку со стороны США и европейских стран. В настоящий момент Зеленский продолжает запрашивать помощь. В США уверены, что вскоре украинский глава будет вынужден пойти на переговоры с Россией, передает RT.