Меню банкета с подписью Мао Цзэдуна продано на аукционе за 275 тысяч долларов

Официальное меню для государственного банкета с подписью бывшего китайского лидера Мао Цзэдуна продано на аукционе за 275 тысяч долларов. Об этом пишет агентство Associated Press.

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Выставленное на аукцион меню предназначалось для банкета, который состоялся в Пекине 19 октября 1956 года по случаю первого госвизита в Китай премьер-министра Пакистана Хусейна Шахида Сухраварди. Меню подписано перьевой ручкой шестью влиятельными китайскими государственными деятелями, включая Мао Цзэдуна и премьера Чжоу Эньлая, сообщил организатор аукциона RR Auction.

На банкете были представлены блюда обеих стран, в том числе такие деликатесы, как "консоме из ласточкиных гнезд и белых опят", "акулий плавник в коричневом соусе" и "жареная утка по-пекински".