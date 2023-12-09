В Раде допустили, что Россия может полностью лишить Украину промышленности

«Если не будет возможности поддерживать, это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги. Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», - сообщил украинский депутат Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.