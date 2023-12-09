В Раде допустили, что Россия может полностью лишить Украину промышленности

На Украине предрекли деиндустриализацию
В Верховной Раде заявили, что в случае продолжения конфликта с Россией, стране грозит не только демилитаризация, но и деиндустрилизация.
«Если не будет возможности поддерживать, это может закончиться полной деиндустриализацией нашей страны, это то, что хотят наши враги. Наш враг Россия хочет, чтобы мы перестали существовать как промышленное государство», - сообщил украинский депутат Муса Магомедов в интервью каналу Politeka.
Он отметил, что уже сейчас пятая часть украинских предприятий не работает, а 50 процентов промышленности убыточно.
Ранее «СП» писала о том, что Россия не нападет на Польшу, заявил обозреватель.