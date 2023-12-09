В Гватемале заявили о попытке государственного переворота

Попыткой государственного переворота назвал действия генеральной прокуратуры Гватемалы, направленные на отмену результатов всеобщих выборов, избранный президент Бернардо Аревало. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на его канал в TikTok, где он вел пресс-конференцию.

Он указал, что «роман», устроенный ему прокурорами, вызывает смех своими нелепыми и оторванными от реальности аргументами, однако попытка государственного переворота в Гватемале реальна, и она подвела республику к решающему моменту.

Ранее генеральная прокуратура Гватемалы заявила о недействительности минувших выборов, на которых победу одержал Бернардо Аревало де Леон, в качестве причины указали предполагаемые административные нарушения Высшего избирательного суда. Прокурор считает, что результаты выборов президента, мэров и депутатов центральноамериканского парламента должны быть аннулированы.

Председатель Высшего избирательного суда Гватемалы Бланка Альфаро прокомментировала намерения прокуратуры и указала, что никаких новых выборов в стране не будет.