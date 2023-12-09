В парламенте Болгарии произошла драка из-за БТР для Украины

Ивайло Чорбов в сопровождении других депутатов от группы быстрыми шагами добрался до места, где сидел народный депутат Манол Пейков. Чорбов бросился на него в тот момент, когда Пейков сидел на своем месте, но в мгновение ока вмешались другие и сорвали бой, — отмечается в публикации.