Киевскому метро грозит затопление

В связи с угрозой затопления метро в Киеве создадут специальную комиссию. В ее задачи будет входить поиск решения по спасению метрополитена.

«Кабмин 9 декабря созовет комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций из-за подтопления киевского метрополитена», - пишет украинское издание «Клименко.Тайм» со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

В своде киевского метро появились трещины. Под угрозой затопления оказались шесть станций киевского метрополитена. При этом использовать станции как бомбоубежища планируют и дальше.