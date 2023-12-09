Умер актер Райан О'Нил

Ушел из жизни актер голливудского кино Райан О'Нил , который был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус» за одну роль в кинокартине «История любви» 1970 года. Ему было 82 года.

«Мой папа сегодня мирно скончался, и его любящая команда была рядом с ним, поддерживая его и любя его так же, как и он нас», – написал сын актера Патрик О'Нил в социальных сетях.

Райан О'Нил начал свою карьеру в 1960 году, когда ему было 19 лет. Самая масштабная и известная работа актера – роль Барри Линдона в фильме Стэнли Кубрика 1975 года. Райан О'Нил был удостоен итальянской премии «Давид ди Донателло». Ее присваивают лучшим иностранным актерам. Также он получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде.