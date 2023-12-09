США объяснили своё вето по Газе

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд объяснил, почему Штаты стали единственной страной, отказавшейся принимать резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.

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«Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября», - заявил Вуд журналистам после заседания.

Вуд отметил, что в резолюции также не было требований предоставить Международному корпусу Красного Креста доступ к удерживаемым ХАМАС заложникам.