США объяснили своё вето по Газе
Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд объяснил, почему Штаты стали единственной страной, отказавшейся принимать резолюцию Совбеза ООН с требованием прекратить огонь в секторе Газа.
«Мы до сих пор не можем понять, почему авторы резолюции отказались включить формулировку, осуждающую ужасающую террористическую атаку ХАМАС на Израиль 7 октября», - заявил Вуд журналистам после заседания.
Вуд отметил, что в резолюции также не было требований предоставить Международному корпусу Красного Креста доступ к удерживаемым ХАМАС заложникам.
Ранее «СП» писала о том, что китайский представитель осудил решение Вашингтона наложить вето на эту резолюцию Совбеза ООН.