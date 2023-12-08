Турция передаст РФ разыскиваемого Интерполом вора в законе Витю Пана

Турция передаст России известного преступника Виктора Панюшина, разыскиваемого Интерполом, который был задержан на территории непризнанного Северного Кипра (ТРСК). Об этом сообщает телеканал Habertürk.

Турция передаст РФ разыскиваемого Интерполом вора в законе Витю Пана
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«Виктор Панюшин, разыскиваемый Интерполом и арестованный в ТРСК в июне, будет передан своей стране. Его направят в Турцию, чтобы после прохождения процедуры в ТРСК быть экстрадированным в свою страну — Россию», — передает телеканал Habertürk.

По информации из СМИ, Виктор Панюшин, известный в криминальных кругах под кличкой Витя Пан, имеет судимость за девять тяжких преступлений, включая убийство в России. Он бежал на Украину, оформил там украинский паспорт с другой фамилией и датой рождения. Его разыскивал Интерпол. В мае прошлого года он въехал с украинским паспортом в отель в ТРСК, где останавливался в 2021 году с российским паспортом. В июне этого года его задержали за поддельный паспорт.