В Киеве срочно закрыли шесть станций метро на полгода из-за подтопления

В Киеве срочно закрыли шесть станций метро на синей ветке из-за подтопления, сообщили украинские СМИ. Не работают станции «Теремки», «Ипподром», «Выставочный центр», «Васильковская», «Голосеевская» и «Демеевская».

Закрытие станций планировалось с 9 декабря, но из-за сложной ситуации пришлось перенести срок на 8 декабря. В киевской горадминистрации сообщили, что решение принято из соображений безопасности. Ремонт займет около полугода.

На видео из соцсетей видно, что в результате разгерметизации тоннеля вода льется на рельсы метро. Власти Киева рассказали, что перегонные тоннели между станциями «Демеевская» и «Лыбедская» сооружались в пойме реки Лыбедь в 2008-2010 годах подземным способом в сложных условиях с искусственным водоснижением. Причиной ЧП могло стать нарушение техники безопасности при строительстве тоннеля, активность реки Лыбедь, возникновение плывунов (насыщенные водой грунты).