В США захотели пересмотреть позицию об условиях «победы Киева»

Американские чиновники предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте, пишет портал The Messenger со ссылкой на источники.

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Как утверждается в статье, американские официальные лица в прошлом месяце провели встречи с украинскими коллегами.

Во время переговоров они пришли к выводу, что продолжавшееся несколько месяцев контрнаступление против российских сил «не достигло своих целей и зашло в тупик», пишут авторы.

«Американские участники встречи даже предложили пересмотреть давнюю политику США, позволяющую Украине определять условия победы в войне, учитывая ограниченные успехи», — отмечают журналисты.