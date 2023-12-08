В ООН отреагировали на убийство Кивы

«Мы видели сообщения СМИ об этом событии, и, насколько понимаем, расследование было начато. Я хотел бы напомнить, что внесудебные казни, казни без надлежащего судебного разбирательства или произвольные казни представляют собой серьёзные нарушения прав человека», — сказал он.