Парламент Болгарии отклонил вето президента на поставки ВСУ бронетехники

Парламент Болгарии голосами правящего большинства обошёл вето президента республики Румена Радева, которое он наложил на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.

Как пишет ТАСС, 162 депутата посчитали, что аргументы президента являются несостоятельными.

Радев утверждал, что данная военная техника нужна болгарской пограничной охране и спасателям.

При этом 55 представителей оппозиции голосовали против поставки техники Украине.

Парламентарии планируют поставить Киеву бронированную транспортную технику с вооружением, всего около 100 БТР и запчасти.