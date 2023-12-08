Победа Путина на президентских выборах в 2024 году почти гарантирована, он не столкнется с какими-либо серьезными соперниками. Такая главная мысль прослеживается в публикациях иностранных СМИ, посвященных решению российского президента идти на выборы в 2024 году. URA.RU собрало цитаты из ведущих мировых изданий, которые отреагировали на выдвижение Владимира Путина.

Индия

«Путин укрепил свою власть по всей России, и именно поэтому он почти наверняка победит на этих выборах», — пишет газета Navbharat Times.

В материале говорится, что для Путина 2024 год будет особенным. Кроме того, он может получить положительные новости из Киева.

Бразилия

«Учитывая политическую систему России, победа Путина практически гарантирована», — говорится в материале Globonews.

Автор подчеркивает, что ни мятеж ЧВК «Вагнер», ни спецоперация на Украине не повлияли на рейтинг одобрения президента РФ. На данный момент он находится на высокой отметке.

КНР

«Путин также является „крутым парнем“, запечатленным фотографами. <…> Имидж Путина как „крутого человека“ дополняет его „нежную“ сторону. <…> Сегодня человек, известный как „самый уважаемый политик России“, продолжит сталкиваться с новыми проблемами и возможностями», — сообщает China news.

Уточняется, что Путина в образе «крутого парня» можно заметить на его снимках с охоты, верховой езды и прыжков в ледяную воду.

«Будучи президентом, Путин придает большое значение отношениям между Россией и Китаем. <…> Агентство называет его „самым уважаемым политиком России“», — говорится в материале China News Service.

Издание подсчитало, что президент РФ за последние 10 лет более 40 раз проводил встречи с лидерами из Китая.

Франция

«Никакого сюрприза. Выборы 2024 года должны стать формальностью для Владимира Путина, который пользуется поддержкой государства и средств массовой информации и отсутствием каких-либо публичных споров», — пишет BFM TV.

Автор добавляет, что оппоненты Путина называют выборы президента в РФ «фикцией демократии». Тем временем, сторонники главы России ссылаются на исследования, согласно которым среди россиян уровень одобрения превышает 80%.

«После 2022 года, отмеченного… залпом западных санкций, Владимир Путин в конце 2023 года оказывается в лучшем положении благодаря провалу контрнаступления [Украины]», — сообщает 20 minutes.

Российскому главе, пишет издание, очень играет на руку ослабление поддержки Киева со стороны Америки и Европы.

ЮАР

«Путин не столкнется с какими-либо серьезными соперниками», — пишет News24, ссылаясь на мнение аналитиков.



«У Путина нет серьезной политической конкуренции внутри страны», — сообщает The times.

Турция

«Путин сделал долгожданное заявление. Новость стала экстренной для СМИ», — говорится в материале Haber 7.

Никакой оценки от турецкого СМИ не последовало.

Германия

«Считается, что у конкуренции Путина нет шансов. Кремль ожидает рекордного результата Путина на выборах», — пишет Tagesspiege.