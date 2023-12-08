Греция заявила об ответе Турции в случае провокации с ее стороны в Эгейском море

"Нет, если имеется провокация, то должна быть и соответствующая процедура, которая предусматривается по защите нашей страны, - ответил Маринакис. - Цель состоит в том, чтобы их не было. В последние месяцы зафиксировано очень значительное сокращение вплоть до минимизации таких явлений, однако это не означает, что государство, которое имеет границы и защищает их на основании того, что предусмотрено процедурами [действий] вооруженных сил, перестанет их охранять. Очевидно, что мы продолжим это делать. Но цель состоит в том, чтобы укрепить климат диалога на всех уровнях и разрешить споры так, как это предусмотрено международным правом в целом".